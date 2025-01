Ev. Kirche Heiligenbösch Abschied von Pfarrerin Christiane Bocknach 34 Jahren 20.01.2025, 06:00 Uhr

Nach 34 Jahren Pfarrdienst folgt für Christiane Bock nun der Ruhestand. Die evangelische Kirche in Heiligenbösch feiert die Entpflichtung mit einem Abschiedsgottesdienst.

{element}Die kleine, schmucke Kirche in Heiligenbösch war von der Empore bis in die letzten Reihen gefüllt. Sogar hinter dem großen Sandsteinbogen hatte sich noch eine Handvoll Besucher gesellt. Am frühen Sonntagnachmittag wurde mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Heiligenbösch die Entpflichtung von Pfarrerin Christiane Bock in den Ruhestand gefeiert, teilt der Kirchenkreis Obere Nahe mit.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen