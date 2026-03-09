Die Abrissarbeiten beginnen im Inneren – erst wenn das Gebäude vollständig entkernt ist, kann auch die Gebäudehülle fallen. Im Mai soll der Abriss vollendet sein, dann können dort Parkplätze für die neue Westrichhalle entstehen.
Lesezeit 1 Minute
Der Abriss der alten Westrichhalle in Baumholder hat am 9. März begonnen. Baumholderer, die an der alten Westrichhalle vorbeilaufen, wird aber vorerst nicht viel von der Baumaßnahme auffallen. Zuerst werde das Gebäude im Inneren entkernt, wie die Baumholderer VG-Verwaltung, die für die Stadt Baumholder den Abriss betreut, mitteilt.