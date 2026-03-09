Parkplätze sollen kommen Abriss der alten Westrichhalle in Baumholder beginnt Niels Heudtlaß 09.03.2026, 17:04 Uhr

i Außen ist noch nicht viel vom begonnen Abriss zu sehen, zuerst wird das Gebäude von innen entkernt. Benjamin Werle

Die Abrissarbeiten beginnen im Inneren – erst wenn das Gebäude vollständig entkernt ist, kann auch die Gebäudehülle fallen. Im Mai soll der Abriss vollendet sein, dann können dort Parkplätze für die neue Westrichhalle entstehen.

Der Abriss der alten Westrichhalle in Baumholder hat am 9. März begonnen. Baumholderer, die an der alten Westrichhalle vorbeilaufen, wird aber vorerst nicht viel von der Baumaßnahme auffallen. Zuerst werde das Gebäude im Inneren entkernt, wie die Baumholderer VG-Verwaltung, die für die Stadt Baumholder den Abriss betreut, mitteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen