Trinkwasserverunreinigung Abkochgebot gilt nur noch in der VG Baumholder 21.11.2024, 19:06 Uhr

i Die Laborbefunde sorgen am Donnerstagabend für die Freigabe der Trinkwassernutzung für die betroffenen Orte in den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Herrstein-Rhaunen. Zwölf Orte in der VG Baumholder müssen ihr Wasser aus dem Hahn weiterhin abkochen. dpa

Die Kreisverwaltung gibt für die 23 Orte in den VGs Birkenfeld und Herrstein-Rhaunen wieder Entwarnung. Die Keimbelastung in den zwölf Gemeinden der VG Baumholder hält aber weiter an.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld hat am Donnerstagabend mitgeteilt, dass das Abkochgebot für 23 Orte in den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Herrstein-Rhaunen aufgehoben werden kann. Dies bestätigten die Auswertungen der jüngsten Laboruntersuchungen am späten Donnerstagnachmittag.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen