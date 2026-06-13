Atemschutz für VG Birkenfeld
Abhilfe: Aus dem Einsatz in die Waschmaschine
Im Zuge des Großbrands einer Autowerkstatt mit Lackiererei in Nohen Ende Mai kam es zu einer starken Kontamination der eingesetz
Im Zuge des Großbrands einer Autowerkstatt mit Lackiererei in Nohen Ende Mai kam es zu einer starken Kontamination der eingesetzten Schutzausstattung der Atemschutzgeräteträger durch schadstoffhaltige Asbestbestandteile. Nun will die VG eine Umlaufreserve anschaffen, um die Einsatzbereitschaft besser sicherzustellen.
Feuerwehr VG Birkenfeld

Die außerplanmäßige Anschaffung von 30 Sätzen persönlicher Schutzkleidung für Atemschutzgeräteträger kam nach mehreren Bränden der vergangenen 14 Tage in der VG Birkenfeld kurzfristig aufs Tapet. Die Feuerwehr sieht den Kauf als unerlässlich an.

Lesezeit 3 Minuten
Eine steigende Anzahl von Einsätzen innerhalb kürzester Zeit bringen nicht nur die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in der VG Birkenfeld an ihre Grenzen. Beim Brand einer Autowerkstatt in Nohen am 26. Mai, während parallel ein Wohnungsbrand in Ellweiler abzuarbeiten war, musste die Schutzkleidung der Atemschutzgeräteträger noch in der Nacht der Reinigung unterzogen werden.

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