Die erste Edelstein-Serenade der Saison bot ein Abendständchen der ganz besonderen Art. Das Männervokalensemble Camerata Musica aus Limburg verzauberte am Sonntagabend mit seinen Stimmen das Herrsteiner Publikum und nahm es mit auf eine musikalische Zeitreise von der Romantik bis zur Gegenwart. Christian Strauß, künstlerischer Leiter der immer beliebter werdenden Serenaden, konnte sich in seiner Begrüßungsrede zum ersten Konzert des Jubiläumsjahres über einen vollen Saal freuen. Die Konzertreihe feiert 2025 ihr 40-jähriges Bestehen.

Die musikalische Zeitreise begann mit Werken von Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy und führte über Friedrich Silcher und Hans Koessler bis hin zu den Comedian Harmonists und den Bee Gees. Im Laufe des Abends entwickelte sich das Konzert zu einem wahren Balsam für die Seele – kaum jemand verließ den Saal ohne ein Lächeln auf den Lippen.

Die 15 Mitglieder des Männervokalensembles Camerata Musica harmonieren vielleicht auch dank ihrer gemeinsamen Wurzeln so gut, da sie alle einmal Limburger Domsingknaben waren. Seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich der Chor einen hervorragenden Ruf ersungen und ist inzwischen auch international bekannt. So wurde er 2004 als erster Chor vom Hessischen Rundfunk mit dem Titel „hr-Klassik – Chor des Jahres“ ausgezeichnet. Das Ensemble erhielt in den letzten Jahren weitere Preise, darunter 2006 in Frankreich beim „Florilège Vocal“ in Tours, 2007 beim internationalen „Koorwedstrijd van Vlaanderen-Maasmechelen“ in Belgien, 2008 beim Wettbewerb des Chorfestes in Bremen und 2009 beim Hessischen Chorwettbewerb. 2010 gelang Camerata Musica Limburg beim 8. Deutschen Chorwettbewerb in Dortmund sowohl der Kategoriesieg als auch der erste Gesamtrang. Im Sommer 2024 erhielt der Chor beim Wettbewerb „Kaunas Cantat“ in Litauen zwei weitere erste Preise sowie den Gesamtsieg.

Chorleiter Jan Schumacher erläuterte zwischen den Liedern die nächsten Stücke, plauderte unterhaltsam über Musikgeschichte, aber auch über die Herausforderungen, vor denen ein Männerensemble stehen kann. Die vier Stücke der Comedian Harmonists waren offenbar für den Chor besonders schwierig, da die Kompositionen auch vom Klavier leben. Viele Comedian-Harmonists-Kompositionen seien für einen A-Cappella-Chor völlig ungeeignet, das habe man leider – so der Chorleiter – feststellen müssen. Dafür klangen die vier hart erarbeiteten Stücke wie beispielsweise „Ein Lied geht um die Welt“ und „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“ um so besser.

Nach dem Auftaktkonzert am Sonntagabend dürfen sich Musikfreunde in diesem Jahr auf fünf weitere Edelstein-Serenaden freuen. Schon am 6. Juni gibt es in der „Lauen Sommernacht“ auf der „Warth“ in Niederwörresbach wieder Volkslieder zum Mitsingen. Im Sommer folgen zwei Freilichtkonzerte, im Herbst ein Orgel- und ein Klavierkonzert.