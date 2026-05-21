An der Jugendherberge in der „Alten Treibe“ in Idar-Oberstein wird noch immer eifrig gewerkelt: Der ursprüngliche Eröffnungstermin März/April wurde deutlich verpasst. Aber nun ist ein Ende der Arbeiten in Sicht.
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Die Arbeiten an der Jugendherberge Idar-Oberstein sind in Zeitverzug, aber endlich auf der Zielgeraden. Ab Juni können dort Übernachtungen gebucht werden, auch wenn die offizielle Inbetriebnahme immer wieder verschoben werden musste.Ursprünglich war man von einer Wiedereröffnung im Herbst 2025, dann im März oder April dieses Jahres ausgegangen.