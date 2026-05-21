Jugendherberge Idar-Oberstein
Ab Juni können Übernachtungen gebucht werden
An der Jugendherberge in der "Alten Treibe" in Idar-Oberstein wird noch immer eifrig gearbeitet: Der ursprünglich Eröffnungsterm
An der Jugendherberge in der "Alten Treibe" in Idar-Oberstein wird noch immer eifrig gearbeitet: Der ursprünglich Eröffnungstermin März/April wurde deutlich verpasst. Aber ab Juni kann man nun Zimmer buchen.
Hosser

An der Jugendherberge in der „Alten Treibe“ in Idar-Oberstein wird noch immer eifrig gewerkelt: Der ursprüngliche Eröffnungstermin März/April wurde deutlich verpasst. Aber nun ist ein Ende der Arbeiten in Sicht.

Lesezeit 2 Minuten
Die Arbeiten an der Jugendherberge Idar-Oberstein sind in Zeitverzug, aber endlich auf der Zielgeraden. Ab Juni können dort Übernachtungen gebucht werden, auch wenn die offizielle Inbetriebnahme immer wieder verschoben werden musste.Ursprünglich war man von einer Wiedereröffnung im Herbst 2025, dann im März oder April dieses Jahres ausgegangen.

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