Ab heute wird es ernst in Tiefenstein

Jetzt wird es ernst: Seit Dienstagnachmittag ist die Tiefensteiner Straße in Höhe der Weiherschleife voll gesperrt. Heißt: Es gibt kein Durchkommen für den Durchgangsverkehr. Von Idar aus kommt man bis zum Parkplatz Weiherschleife, von Tiefenstein aus bis zum Seniorenheim Grimm und zum Autohaus Barth & Frey – aber nicht weiter.Auch der Wohnmobilstellplatz ist für die Dauer der Baumaßnahme gesperrt. Eine Umleitungsstrecke über das Vollmersbachtal und Veitsrodt ist beschildert. Die Stadtverwaltung und die Polizei bitten darum, gar nicht erst zu versuchen vielleicht doch noch durchzukommen (es geht nicht!), sondern gleich die Umleitungsstrecken anzusteuern. Dafür sollte ein wenig mehr Zeit eingerechnet werden.

i Das ist die Umleitung während der Sperrung der Tiefensteiner Straße. Sie führt von Idar über Vollmersbach und Veitsrodt und ist beschildert. Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Bis voraussichtlich Ende des Jahres wird das auch so bleiben – so lange hat die Stadt den ersten Bauabschnitt kalkuliert. Auf einer Länge von rund 440 Metern werden Straße und die Gehwege ausgebaut und die Straßenbeleuchtung sowie die Versorgungsanlagen für Wasser, Kanal, Gas, Strom und Telekommunikation erneuert oder saniert. Nach der Winterpause geht es dann im Frühjahr 2026 weiter.

Im Frühjahr 2026 geht es weiter

Für die Zeit des Veitsrodter Prämienmarktes vom 11. bis 14. Juli wird eine alternative Umleitung über Hettenrodt und Siesbach beschildert, die natürlich auch jetzt schon benutzt werden kann, aber zunächst nicht ausgeschildert ist.

Der Auftrag für den ersten Bauabschnitt ist an die Idar-Obersteiner Baufirma Schwarz vergeben worden. Der zweite Bauabschnitt mit einer Länge von rund 125 Metern schließt sich nach Vollendung des ersten nahtlos an und geht dann von der Hausnummer 145 bis zur Einmündung zwischen dem Autohaus Barth & Frey und der Hausnummer 157. Der dritte Abschnitt mit einer Länge von ebenfalls rund 125 Metern geht schließlich von dort bis zur Seniorenwohnanlage Grimm, Tiefensteiner Straße 171.

i Die Ausweichumleitungsstrecke für die Dauer des Veitsrodter Prämienmarktes führt vom 11. bis 14. Juli über Hettenrodt und Siesbach. Stadtverwaltung Idar-Oberstein

„Es handelt sich um eines der schwierigsten Straßenprojekte in der Geschichte Idar-Obersteins“, sagt Bürgermeister Friedrich Marx. Mit Anwohnern und Gewerbebetrieben habe die Stadt gesprochen, zum Teil konnten Flächen als Wendemöglichkeiten oder Ausweichparkplätze ausgewiesen werden. In einer Art Selbsthilfe hat das Diamanthotel Handelshof eigene Flyer mit den möglichen Anfahrwegen drucken lassen, die in den vergangenen Tagen in Tiefenstein weg gingen wie warme Semmeln.

So läuft die Umleitung: Der gesamte Durchgangsverkehr (Pkw, Lkw, ÖPNV) aus Richtung Idar und Oberstein, der normalerweise über die B422 durch Tiefenstein fährt, wird am Kreisverkehr am OIE-Gebäude von der Hauptstraße in die Vollmersbachstraße umgeleitet und auf der L177 durch Vollmersbach und Veitsrodt geführt. Ab dem Kreisverkehr zwischen Veitsrodt und Herborn geht es auf der L175 und der Herrsteiner Straße zur Ampelkreuzung an Wagners Eck in Tiefenstein. Der Verkehr aus den Richtungen Hettenrodt und Kirschweiler in Richtung Idar und Oberstein nutzt die gleiche Strecke in Gegenrichtung.

Während des Veitsrodter Prämienmarktes vom 11. bis 14. Juli wird die L177 zwischen Veitsrodt und Herborn gesperrt. Daher wird in dieser Zeit die Umleitungsstrecke verlegt. Sie führt dann aus Richtung Idar und Oberstein über die Saarstraße durch Algenrodt über die B41 nach Rötsweiler-Nockenthal und weiter nach Siesbach, dann über die L175 nach Hettenrodt. In der Gegenrichtung wird der Verkehr bereits vor der Ortslage Kirschweilerbrücke auf die Hauptstraße durch Kirschweiler umgeleitet und nach Hettenrodt geführt. Vor dort nimmt er die beschriebene Umleitung in Gegenrichtung.

Auch viele Buslinien sind betroffen

Von der Umleitung sind auch mehrere Buslinien betroffen: die Taktlinien 800 (Hochwald-Schnellbus) Idar-Oberstein nach Trier, 804 Idar-Oberstein Bahnhof nach Tiefenstein, 840 Idar-Oberstein nach Wittlich, 845 Idar-Oberstein nach Morbach sowie Schulfahrten der Linien 845, 847 und 850S.

Da einige der Buslinien während der Umleitung durch den Bachweg im Stadtteil Tiefenstein fahren, wird dort an den Einmündungen zur Herrsteiner Straße und zur Tiefensteiner Straße jeweils in beiden Fahrtrichtungen ein Halteverbot eingerichtet. Am Marktplatz Idar wird an der Busbucht vor dem Gebäude der ehemaligen Marktschule die derzeitige Parkbeschilderung aufgehoben. Die Fläche wird während der Dauer der Umleitung als Stand- bzw. Warteraum für die Busse der Linien 840 und 845 benötigt.

Informationen zu den geänderten Routen und Abfahrtszeiten gibt es im Internet