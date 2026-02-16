Kalt und nass? Egal! Die Idar-Obersteiner wissen, wie man Fastnacht feiert. Zum Höhepunkt der närrischen Jahreszeit präsentieren sie sich beim Zug in Top-Form. Und wieder einmal hatten sich viele Gruppen eine Menge Arbeit gemacht.
Manchmal muss man mit den Regentropfen um die Wette tanzen, um Sonne im Herzen zu haben… Außerdem braucht man Geduld: Der größte Narr kam aus Baden-Württemberg. Er hatte sein Auto trotz des Verbots im Bereich der Fußgängerzone vor dem Mineralienmuseum so unpassierbar geparkt, dass der Zug erst mit halbstündiger Verspätung starten konnte.