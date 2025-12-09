Prozess in Idar-Oberstein 85-Jähriger wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht Günter Schönweiler 09.12.2025, 10:00 Uhr

Ein 85-Jähriger soll ein Haus in Brand gesetzt haben – doch noch bevor die Anklage verlesen wird, steht fest: Der Prozess endet, bevor er beginnt. Warum, das offenbart ein Blick auf seinen Gesundheitszustand.

So ungewöhnlich wie das Alter des Angeklagten war auch die ihm vorgeworfene Straftat, die jetzt am Schöffengericht Idar-Oberstein verhandelt wurde: Ein 85-Jähriger war der vorsätzlichen schweren Brandstiftung angeklagt. Es bestand der Verdacht, dass er ein Haus in der Kobachstraße in Brand gesetzt hat.







