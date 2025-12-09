85-Jähriger wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht

Ein 85-Jähriger soll ein Haus in Brand gesetzt haben – doch noch bevor die Anklage verlesen wird, steht fest: Der Prozess endet, bevor er beginnt. Warum, das offenbart ein Blick auf seinen Gesundheitszustand.
Lesezeit 3 Minuten
So ungewöhnlich wie das Alter des Angeklagten war auch die ihm vorgeworfene Straftat, die jetzt am Schöffengericht Idar-Oberstein verhandelt wurde: Ein 85-Jähriger war der vorsätzlichen schweren Brandstiftung angeklagt. Es bestand der Verdacht, dass er ein Haus in der Kobachstraße in Brand gesetzt hat.