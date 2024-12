Einstündige Vollsperrung 85-jähriger Autofahrer übersieht Pkw 05.12.2024, 14:08 Uhr

i Unfall B41/Umspannwerk Kammerwoog Foto Hosser

Zwei Fahrzeuge waren in einen Unfall verwickelt, der sich am Donnerstagmorgen auf der B41 kurz hinter dem Stadtteil Oberstein ereignete.

Idar-Oberstein. Eine Stunde lang voll gesperrt war die B41 stadtauswärts in Richtung Birkenfeld am Donnerstagvormittag nach einem Verkehrsunfall, an den zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach Angaben der Polizei hatte ein 85-jähriger Autofahrer beim Fahrstreifenwechsel nach links den neben ihm befindlichen Pkw, und sein Wagen kollidierte mit diesem.

