840.000 Euro für das Sportgelände „Auf der Bein“

Dass man außer einem großen Loch in der Kasse nicht viel hat, hält den Kreis Birkenfeld nicht davon ab, auch 2026 Millionen in Straßen und Schulen zu investieren. Bundes- und Landesfördermittel sowie Zuwendungen von Dritten machen’s möglich.

Trotz klammer Kassen plant der Kreis Birkenfeld mit Unterstützung des Bundes und des Landes (als Geldgeber) und des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach als Planungsorgan die Sanierung von Straßen mit einem Maßnahmenvolumen von mehr als 7 Millionen Euro, hinzu kommt eine weitere Million bei Maßnahmen, die bereits begonnen haben, wie die Brückensanierung in Fischbach, aber im kommenden Jahr weitergehen oder abgeschlossen werden.







