Die Karrieremesse in Idar-Oberstein war ein voller Erfolg. Trotz konkurrierender Veranstaltungen in der Umgebung kamen viele Berufseinsteiger, aber auch potenzielle Umsteiger.
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Bereits am Sonntagvormittag gab es kaum noch freie Parkplätze an der Messe Idar-Oberstein. Trotz bestem Wetter und dem Veitsrodter Herbstmarkt machten sich rund tausend Besucher auf den Weg. Grund war die Karrieremesse, die von der Wirtschaftsförderung Kreis Birkenfeld (WfG) in Kooperation mit der Stadt Idar-Oberstein organisiert wurde.