Idar-Obersteiner Karrieremesse
80 Firmen locken Berufsein- und Berufsumsteiger
Der Roboter am Stand des Umweltcampus war sicherlich einer der Hingucker bei der Karrieremesse. (v.l.n.r.) Projektleiterin Kathr
Der Roboter am Stand des Umweltcampus war sicherlich einer der Hingucker bei der Karrieremesse. (v.l.n.r.) Projektleiterin Kathrin Schmitt-Dziubany, Messechef Alexander Klein, Landtagsabgeordnete Carolin Pehlke, Landrat Miroslaw Kowalski und OB Frank Frühauf waren begeistert.
Leonhard Stibitz

Die Karrieremesse in Idar-Oberstein war ein voller Erfolg. Trotz konkurrierender Veranstaltungen in der Umgebung kamen viele Berufseinsteiger, aber auch potenzielle Umsteiger. 

Lesezeit 2 Minuten
Bereits am Sonntagvormittag gab es kaum noch freie Parkplätze an der Messe Idar-Oberstein. Trotz bestem Wetter und dem Veitsrodter Herbstmarkt machten sich rund tausend Besucher auf den Weg. Grund war die Karrieremesse, die von der Wirtschaftsförderung Kreis Birkenfeld (WfG) in Kooperation mit der Stadt Idar-Oberstein organisiert wurde.
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