In Hoppstädten-Weiersbach 75 Helfer sammeln 10 Kubikmeter Müll Franz Cronenbrock 28.03.2026, 15:00 Uhr

i Erster Beigeordneter Dominik Werle instruierte die freiwilligen Helfer vor dem Einsatz, koordinierte die Trupps und die zu säuberenden Freiflächen. Franz Cronenbrock

Ein Eimer Altöl, tonnenweise illegal entsorgte Werbeprospekte und Berge von Unrat – beim großen Frühjahrsputz in Hoppstädten-Weiersbach kam Erschreckendes ans Licht. 75 Helfer machten sich für eine saubere Umwelt stark.

„Dreck Weg“ hieß es wieder am Samstag, 21. März, in Hoppstädten-Weiersbach. An der gemeinsamen Müllsammelaktion beteiligten sich neben den beiden Angelsportvereinen „Angelfreunde Obere Nahe“ Weiersbach und der ASV Hoppstädten, die Jugendfeuerwehr Hoppstädten-Weiersbach, der CDU-Ortsverband, der Flugsportverein Hoppstädten-Weiersbach, der SV Weiersbach und noch weitere Bürgerinnen und Bürger, die dem Aufruf gefolgt waren.







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