Ein Eimer Altöl, tonnenweise illegal entsorgte Werbeprospekte und Berge von Unrat – beim großen Frühjahrsputz in Hoppstädten-Weiersbach kam Erschreckendes ans Licht. 75 Helfer machten sich für eine saubere Umwelt stark.
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„Dreck Weg“ hieß es wieder am Samstag, 21. März, in Hoppstädten-Weiersbach. An der gemeinsamen Müllsammelaktion beteiligten sich neben den beiden Angelsportvereinen „Angelfreunde Obere Nahe“ Weiersbach und der ASV Hoppstädten, die Jugendfeuerwehr Hoppstädten-Weiersbach, der CDU-Ortsverband, der Flugsportverein Hoppstädten-Weiersbach, der SV Weiersbach und noch weitere Bürgerinnen und Bürger, die dem Aufruf gefolgt waren.