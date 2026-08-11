An den 16 Grundschulen im Kreis herrscht am Dienstag viel Trubel: Die Erstklässler werden eingeschult und starten in einen neuen Lebensabschnitt.
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Kreisweit standen am Dienstag die Einschulungsfeiern der Erstklässler in den 16 Grundschulen auf der Tagesordnung. So haben insgesamt 745 i-Dötzchen, begleitet von ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern, mit Spannung auf ihre neue Umgebung, ihre Klassenlehrerinnen und Mitschüler geblickt, wenn sie nun in einem neuen Umfeld sich mit Lesen, Schreiben, Rechnen befassen sollen.