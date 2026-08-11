i-Dötzchen im Kreis Birkenfeld
745 Erstklässler haben ihren ersten Schultag
In zwei ersten Klassen starten die Schulanfänger in Heimbach in ihren neuen Lebensabschnitt. In die Klasse 1a gehen nun Pheline
In zwei ersten Klassen starten die Schulanfänger in Heimbach in ihren neuen Lebensabschnitt. In die Klasse 1a gehen nun Pheline Biegel, Emilia Bus, Amelie Cloos, Willem Deters, Enrico Georgiev, Hanna Haßdenteufel, Louis Litz, Luca Loch, Elyas Matheis, Clara Metzger, Jonas Müller, Maleo Pokorny, Malcolm Quinlan, Tobias Schug, Levi Stieh, Melre Ziehmer und Cinderella Reinhardt. Die Klasse 1b besuchen Paul Albrecht, Leandra Blauth, Lucy Dickes, Malte Flammann, Finja Höttemann, Emily Kemmer, Matheo Keßler, Elle, Finn und Luis Müller, Vivian Sauter, Noah Schmieden, Elias Schramm, Jari Schwarz, Kyan Specovius, Pablo Spomer und Olivia Vigue.
Reiner Drumm

An den 16 Grundschulen im Kreis herrscht am Dienstag viel Trubel: Die Erstklässler werden eingeschult und starten in einen neuen Lebensabschnitt.

Lesezeit 2 Minuten
Kreisweit standen am Dienstag die Einschulungsfeiern der Erstklässler in den 16 Grundschulen auf der Tagesordnung. So haben insgesamt 745 i-Dötzchen, begleitet von ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern, mit Spannung auf ihre neue Umgebung, ihre Klassenlehrerinnen und Mitschüler geblickt, wenn sie nun in einem neuen Umfeld sich mit Lesen, Schreiben, Rechnen befassen sollen.
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