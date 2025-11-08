600 Jahre Herrsteiner Marktrechte werden gewürdigt

Die Märkte in Herrstein, Birkenfeld und Dill gibt es seit 600 Jahren. Die Grafen von Sponheim betrieben mit ihren Märkten eine frühe Wirtschaftsförderung in ihrer Grafschaft.
Es werden etwa 60 Besucher gewesen sein, die Ortsbürgermeister Eberhard Weber anlässlich der Ausstellung „600 Jahre Herrsteiner Marktrechte“ in den Räumen der Handwerkskammer im Schlossweg 4 begrüßen konnte. Sein besonderer Gruß galt Dr. Jürgen Vesper, Landrat Miroslaw Kowalski und Herrsteins Ehrenbürger Wolfgang Hey.