Neujahrsschwimmen der DLRG 60 Mutige stürzen sich in eisigen Baumholderer Weiher Sascha Saueressig 07.01.2026, 15:00 Uhr

i Zum Neujahrsschwimmen konnte die DLRG-Jugend eine Rekordteilnehmerzahl begrüßen. 60 mutige Schwimmerinnen und Schwimmer stürzten sich in die eiskalten Fluten. Sascha Horbach

Bei der zwölften Auflage des Neujahrsschwimmens verzeichnet die DLRG-Jugend einen Teilnehmer- und Besucherrekord. Viele Zuschauer verfolgten das Eisschwimmen, für das erstmals nach Jahren die geschlossene Eisdecke aufgeschnitten werden musste.

Bei Schnee und Eis erwarteten die Teilnehmer des zwölften Neujahrsschwimmens der DLRG ideale Voraussetzungen: Der Weiher in Baumholder ist von einer Eis- und Schneeschicht bedeckt, und die Strecke vom Weiherstrand bis zum Steg musste extra mit einer Motorsäge und Schaufeln freigeschnitten und geräumt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen