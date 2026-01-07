60 Mutige stürzen sich in eisigen Baumholderer Weiher

Bei der zwölften Auflage des Neujahrsschwimmens verzeichnet die DLRG-Jugend einen Teilnehmer- und Besucherrekord. Viele Zuschauer verfolgten das Eisschwimmen, für das erstmals nach Jahren die geschlossene Eisdecke aufgeschnitten werden musste.
Lesezeit 3 Minuten
Bei Schnee und Eis erwarteten die Teilnehmer des zwölften Neujahrsschwimmens der DLRG ideale Voraussetzungen: Der Weiher in Baumholder ist von einer Eis- und Schneeschicht bedeckt, und die Strecke vom Weiherstrand bis zum Steg musste extra mit einer Motorsäge und Schaufeln freigeschnitten und geräumt werden.