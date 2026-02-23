Wirtschaftsministerin zu Gast
554.000 Euro für die neue Fertigung in Idar-Oberstein
Aus der Hand von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (2. von rechts) nahmen Geschäftsführer René Gerbracht und seine Schwester und Co-Geschäftsführerin Stephanie Mönch (rechts) den Förderbescheid entgegen. Vorne: Marius Gerbracht, der Technikverantwortliche des Unternehmens.
Stefan Conradt

In den vergangenen Monaten musste die Wirtschaft im Nationalparklandkreis einige Nackenschläge einstecken. Doch es gibt auch Lichtblicke. Womit wir wieder beim Thema „Hidden Champions“ wären.

Lesezeit 2 Minuten
Es gibt sie noch, die „Hidden Champions“ – innovative, gesunde Unternehmen, die unterhalb des Radars der öffentlichen Wahrnehmung fliegen. Und nur dann in den Fokus geraten, wenn zum Beispiel die Wirtschaftsministerin anreist, um eine Förderzusage zu überreichen und – natürlich – den Betrieb kennenzulernen.

