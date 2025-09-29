Start der Apfeltauschbörse 5,5 Tonnen Äpfel wurden angeliefert 29.09.2025, 08:27 Uhr

i Der erste Abgabetermin des Landschaftspflegeverbands war ein großer Erfolg. Am Ende des Tages wurden 5,5 Tonnen Äpfel von heimischen Streuobstwiesen eingelagert und werden nun weiterverarbeitet. Reiner Drumm

Die diesjährige Apfeltauschbörse des Landschaftspflegeverbands (LPV) Birkenfeld ist erfolgreich in die Saison gestartet. Mehr als 30 Streuobstbesitzer fanden den Weg zur Annahmestelle im Siesbachtal. Darunter auch der Staatssekretär im Mainzer Umweltministerium, Erwin Manz.







