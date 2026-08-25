Vor dem Bad Kreuznacher Landgericht hat ein Prozess gegen einen 53-jährigen Mann aus dem Kreis Birkenfeld begonnen, der sich des schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern schuldig gemacht haben soll.
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Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern – ein Vorwurf, mit dem sich die 5. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter am Landgericht Folkmar Broszukat über mehrere Verhandlungstage eingehend beschäftigen wird. Was Staatsanwalt Atilay Gürbüz als Anklageschrift verlas, sorgte am Ende für beklemmende Stille im Saal.