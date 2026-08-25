Landgericht Bad Kreuznach 53-Jähriger soll Pflegetochter missbraucht haben Günter Schönweiler 25.08.2026, 18:00 Uhr

i Eine angespannte Situation im Gerichtssaal während einer Beratungspause gegen einen 53-jährigen Erzieher (links) mit seinem Verteidiger Pierre Wolff. Ganz rechts Staatsanwalt Atilay Gürbüz, links daneben der psychiatrische Sachverständige Christoph Summa. Günter Schönweiler

Vor dem Bad Kreuznacher Landgericht hat ein Prozess gegen einen 53-jährigen Mann aus dem Kreis Birkenfeld begonnen, der sich des schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern schuldig gemacht haben soll.

Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern – ein Vorwurf, mit dem sich die 5. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter am Landgericht Folkmar Broszukat über mehrere Verhandlungstage eingehend beschäftigen wird. Was Staatsanwalt Atilay Gürbüz als Anklageschrift verlas, sorgte am Ende für beklemmende Stille im Saal.







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