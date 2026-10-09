Großeinsatz in Hattgenstein 50 Heuballen wurden Raub der Flammen Christian Schulz 09.10.2026, 10:10 Uhr

i Ein brennendes Heuballenlager beschäftigte zahlreichen Wehren aus der VG Birkenfeld in der Nacht zum Freitag. Hosser

In Hattgenstein brannte ein Heulager, dichter Rauch war weithin sichtbar. Ein Großaufgebot der Feuerwehren kämpfte stundenlang gegen die Flammen – die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Der Brand eines Heuballenlagers hat am Donnerstagabend in Hattgenstein einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Insgesamt 50 Heuballen wurden ein Raub der Flammen. Gegen 21.20 Uhr alarmierte die Leitstelle Trier die Feuerwehren aus Schwollen, Leisel, Wilzenberg, Oberhambach, Rinzenberg, Hattgenstein sowie die Stützpunktfeuerwehr Birkenfeld.







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