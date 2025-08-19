Noch wird am Schulhof der Grundschule Westrich in Baumholder gearbeitet. Doch ein erster Abschnitt ist pünktlich zum Schulbeginn wieder nutzbar – und dort kamen die 50 neuen Erstklässler zu ihrer Einschulungsfeier zusammen.

Zwei neue erste Klassen haben am Dienstag in der Grundschule Westrich mit der Einschulung begonnen. Insgesamt 50 Kinder starteten damit in ihr Schulleben. „Leider müssen wir mit zwei großen ersten Klassen anfangen, da ein Kind für eine weitere Aufteilung fehlt“, berichtet Schulleiterin Anke Georgiadis. Möglicherweise werde sich zum Halbjahr dann eine andere Konstellation ergeben, da man immer damit rechnen könne, dass es durch Umzüge neue Schüler gebe. Das Kollegium hat sich zum vergangenen Schuljahr nicht verändert, wobei die Rektorin davon ausgeht, dass für den aktuellen Unterrichtsplan noch eine Vertretungskraft abgeordnet wird.

i Vor der Brühlhalle wird noch gepflastert. Der neue Treppenaufgang ist fertig. Daneben wird der barrierefreie Aufgang zur Halle angelegt. Reiner Drumm. Rd

Die Einschulungsfeier fand auf dem großen Schulhof statt, der seit gestern zumindest in Teilen wieder nutzbar ist. „Die Kinder können in den Pausen auf die große Fläche, aber die Spielgeräte und der Aufgang zur Brühlhalle sind noch gesperrt“, schildert Georgiadis. Vor der Turnhalle laufen derweil die Pflasterarbeiten – planmäßig und ruhig weiter. Wenn dieser Abschnitt abgeschlossen ist, werden noch die Grünflächen zur Straße angelegt und die neuen Spielgeräte aufgebaut, bevor der Schulhof dann abschließend in einem durchgehenden neuen Arbeitsgang asphaltiert wird. Georgiadis ist überzeugt, dass die Baufirma AVE aus St. Wendel die Restarbeiten zügig abschließen wird, sodass nach den Herbstferien das Gelände des Schulhofs in neuem Glanz erstrahlen wird.

Eingeschult wurden am Dienstagvormittag Mia Abbas, Tolin Alhaj Jomaa, Lilly Bemme, Anna Berwian, Ionut-Liviu Caciuc. Marissa Noelia Ciftci, Rocco Henry Day, Stefanie Marie Elisabeth Decker, Bia Diya Diabate, Lea Emilia Donner, Emilio Antonio Dos Santos Oliveira, Ben Moritz Eckstein, Nele und Nick Gabriel, Livia-Maria Gandac, Bryan Gardner, Hanan Ghozlan, Felix Hartmann, Tilda Henn, Leo Gabriel Kerner, Leah Anne und Eliza Sofi Key, Arian Kisser, Jule Krieger, Richard Lalciu, Dominic Tyler, Ruksana Lashkari, David Leier, Havana Destyni Glorielle Martin, Mason Alan McCray, Luis Solomon Bigiu Merjan, Eduard Matei Neica, Tamo Pan, Leylani Ramsey, Alina Reiling, Florentina Rofaila, Dwayne Michael Ruster, Noah Saidi, Kai Ian Schmidt, Michel Schönborn, Samuel Luan Seel, Darius Steinfeld, Aris Tönsmann, Lucas Stefan Ungureanu, Nikita und Palina Urich, Luis und Mia Sofia Wahl sowie Henry Alexander Werle.