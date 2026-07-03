Pure Freude in Idar-Oberstein
440 Meter: Freie Fahrt auf der Tiefensteiner Straße 
Pure Freude: Julia Klöckner, Oberbürgermeister Frank Frühauf und Bürgermeister Friedrich Marx (rechts) schnitten am Freitagnachm
Pure Freude: Julia Klöckner, Oberbürgermeister Frank Frühauf und Bürgermeister Friedrich Marx (rechts) schnitten am Freitagnachmittag das obligatorische Band zur Freigabe der Tiefensteiner Straße durch.
Vera Müller

Im Café am Weiherschlösschen gab es für jeden ein Glas Sekt gratis, und nicht nur dort wurde die Wiederöffnung der Tiefensteiner Straße gefeiert. Auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner freute sich über das Ende einer langen Leidenszeit. 

Lesezeit 3 Minuten
Genervte Anwohner, weite Umwege, Sonderpläne für die Busse, Rettungsdienste vor Herausforderungen, Gewerbe und Gastronomie isoliert… All das hat seit Freitag, 15 Uhr, ein Ende. Die nicht vermeidbare, aber extrem anstrengende Vollsperrung der Tiefensteiner Straße ist aufgehoben, kurz vor dem Veitsrodter Prämienmarkt (10.

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