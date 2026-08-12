Bundeswehr markiert Grenzen 416 Hinweisschilder auf knapp zehn Kilometer Sascha Saueressig 12.08.2026, 06:00 Uhr

i In kürzestem Abstand stehen die Hinweisschilder auf den Truppenübungsplatz zum dort gültigen militärischen Sicherheitsbereich entlang der neu asphaltierten Landesstraße 169 zwischen Baumholder und Niederalben. Die Schilder weisen auf Deutsch und Englisch auf die Gefahren des Betretens des Truppenübungsplatzes hin. Michael Fuchs

Die Hinweise auf „Militärische Sicherheitsbereiche“ an Kasernenzäunen und Übungsgeländen der Bundeswehr sind notwendig und gesetzlich geregelt. Doch die glänzend neue Beschilderung entlang der sanierten L169 erscheint sehr überbordend.

Die Bauarbeiten an der Landesstraße 169 zwischen Baumholder und Niederalben nähern sich dem Abschluss. Doch während der Landesbetrieb Mobilität noch mit Markierungsarbeiten und der Installation von Schutzplanken zu tun hat, wundern sich einige bereits über die – zweisprachige – Schilderflut beiderseits der kurvigen Trasse durchs enge Tal entlang der Totenalb.







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