Kirmes in Baumholder 40 Jahre Straußjugend: neue und alte Kerbe-Perspektiven Sascha Saueressig 17.09.2026, 10:00 Uhr

i Auch in diesem Jahr wird die Schaustellerfamilie Spindler wieder mit ihrem Kettenkarussell sowie einem Süßwarenstand und Entenangeln nach Bumholder kommen. Sascha Saueressig

Anlässlich ihres Jubiläums lädt die Straußjugend an der Kerb zu einer besonderen Ausstellung in das Museum Goldener Engel ein. Aber auch sonst wird rund um den Marktplatz und in den Kneipen vier Tage lang zünftig gefeiert.

40 Jahre Straußjugend heißt es am Freitag, 18. September, wenn um 16.30 Uhr zum Auftakt der Kirmes im Flecken eine Ausstellung im Goldenen Engel auf vier Jahrzehnte voller gemeinsamer Erlebnisse, Feste, Freundschaften und natürlich vieler ganz besonderer Erinnerungen der Straußbuwe und -mäd der Kirmes wirft.







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