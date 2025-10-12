Säule im Kreis Birkenfeld 40 Jahre Frauen helfen Frauen: Bollwerk gegen Gewalt 12.10.2025, 08:46 Uhr

i Das Ensemble Frauenmantel präsentierte zur Feier eine Collage aus feministischen Zitaten. Vera Müller

Der Verein Frauen helfen Frauen mit seinen Hilfsangeboten für Frauen in Not ist eine ganz wichtige Säule im Kreis Birkenfeld. Nun wurde das 40-jährige Bestehen – wie sich das gehört – mit eindeutig feministischem Touch gefeiert.

Vier Jahrzehnte Mut, Solidarität, unermüdliche Arbeit, um Frauen in Not einen Schutzraum, einen Anker zu geben – und das Schweigen zu brechen: Das verdiene höchsten Respekt, brachte es Rita Rittmann, Vorstandsfrau von Frauen helfen Frauen, zu Beginn der Feier zum 40-jährigen Bestehen des Vereins im Hotel „Zum Schwan“ treffend auf den Punkt.







