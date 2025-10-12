Der Verein Frauen helfen Frauen mit seinen Hilfsangeboten für Frauen in Not ist eine ganz wichtige Säule im Kreis Birkenfeld. Nun wurde das 40-jährige Bestehen – wie sich das gehört – mit eindeutig feministischem Touch gefeiert.
Lesezeit 2 Minuten
Vier Jahrzehnte Mut, Solidarität, unermüdliche Arbeit, um Frauen in Not einen Schutzraum, einen Anker zu geben – und das Schweigen zu brechen: Das verdiene höchsten Respekt, brachte es Rita Rittmann, Vorstandsfrau von Frauen helfen Frauen, zu Beginn der Feier zum 40-jährigen Bestehen des Vereins im Hotel „Zum Schwan“ treffend auf den Punkt.