Nach einem Streit mit seiner Partnerin versuchte ein 38-Jähriger aus Idar-Oberstein, seine vierjährige Tochter nach Syrien zu bringen. Weil ihm Dokumente fehlten, wurde er am Flughafen gestoppt. Nun folgte das Urteil wegen Entziehung Minderjähriger.
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Weil er Streit mit seiner Lebensgefährtin hatte, versuchte ein 38-Jähriger aus Idar-Oberstein im Oktober vergangenen Jahres mit der gemeinsamen vier Jahre alten Tochter nach Syrien auszureisen. Am Flughafen Frankfurt verweigerte man ihm aber die Ausreise, da er keine Einverständniserklärung der Mutter vorlegen konnte.