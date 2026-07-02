Mann aus Idar-Oberstein
38-Jähriger wollte Tochter heimlich nach Syrien bringen
Ein 38-Jähriger aus Idar-Oberstein, der im Oktober 2025 seine vierjährige Tochter ohne Einverständnis der Mutter nach Syrien bri
Ein 38-Jähriger aus Idar-Oberstein, der im Oktober 2025 seine vierjährige Tochter ohne Einverständnis der Mutter nach Syrien bringen wollte, muss nach dem Urteil des Landgerichtes Bad Kreuznach eine Geldstrafe von 3600 Euro zahlen.
Christine Jäckel

Nach einem Streit mit seiner Partnerin versuchte ein 38-Jähriger aus Idar-Oberstein, seine vierjährige Tochter nach Syrien zu bringen. Weil ihm Dokumente fehlten, wurde er am Flughafen gestoppt. Nun folgte das Urteil wegen Entziehung Minderjähriger.

Lesezeit 2 Minuten
Weil er Streit mit seiner Lebensgefährtin hatte, versuchte ein 38-Jähriger aus Idar-Oberstein im Oktober vergangenen Jahres mit der gemeinsamen vier Jahre alten Tochter nach Syrien auszureisen. Am Flughafen Frankfurt verweigerte man ihm aber die Ausreise, da er keine Einverständniserklärung der Mutter vorlegen konnte.

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