Schöffengericht Idar-Oberstein
35-Jähriger muss mehr als drei Jahre hinter Gitter
Drogendelikte, Einbruch, gefährliche Körperverletzung – die Liste gegen einen 35-jährigen Angeklagten aus der VG Baumholder (hie
Drogendelikte, Einbruch, gefährliche Körperverletzung – die Liste gegen einen 35-jährigen Angeklagten aus der VG Baumholder (hier mit mit Verteidigerin Stefanie Angermann) war lang.
Günter Schönweiler

Es ging um Körperverletzung, Einbruch, Drogendelikte und Verstöße gegen Maßnahmen zur Führungsaufsicht. Am Ende nahm der Angeklagte aus der VG Baumholder das Urteil an – und hofft nun auf eine Therapie.

Lesezeit 3 Minuten
Drogendelikte, Einbruch, gefährliche Körperverletzung – die Liste gegen einen 35-jährigen Angeklagten aus der VG Baumholder war lang. Das Schöffengericht Idar-Oberstein unter Vorsitz von Richter Dr. Marcel Oberländer hat den Mann nun zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren