Es ging um Körperverletzung, Einbruch, Drogendelikte und Verstöße gegen Maßnahmen zur Führungsaufsicht. Am Ende nahm der Angeklagte aus der VG Baumholder das Urteil an – und hofft nun auf eine Therapie.
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Drogendelikte, Einbruch, gefährliche Körperverletzung – die Liste gegen einen 35-jährigen Angeklagten aus der VG Baumholder war lang. Das Schöffengericht Idar-Oberstein unter Vorsitz von Richter Dr. Marcel Oberländer hat den Mann nun zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt.