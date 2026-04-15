Schöffengericht Idar-Oberstein 35-Jähriger muss mehr als drei Jahre hinter Gitter Günter Schönweiler 15.04.2026, 13:00 Uhr

i Drogendelikte, Einbruch, gefährliche Körperverletzung – die Liste gegen einen 35-jährigen Angeklagten aus der VG Baumholder (hier mit mit Verteidigerin Stefanie Angermann) war lang. Günter Schönweiler

Es ging um Körperverletzung, Einbruch, Drogendelikte und Verstöße gegen Maßnahmen zur Führungsaufsicht. Am Ende nahm der Angeklagte aus der VG Baumholder das Urteil an – und hofft nun auf eine Therapie.

Drogendelikte, Einbruch, gefährliche Körperverletzung – die Liste gegen einen 35-jährigen Angeklagten aus der VG Baumholder war lang. Das Schöffengericht Idar-Oberstein unter Vorsitz von Richter Dr. Marcel Oberländer hat den Mann nun zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt.







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