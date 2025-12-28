Fördertopf des Landes 3,3 Millionen Euro für die Verbandsgemeinde Birkenfeld 28.12.2025, 18:00 Uhr

i Die nun zugesagten Landesmittel gehen auch in die Radwege-Verbesserung - hier der Nahe-Radweg am alten Bahnhof von Birkenfeld. Robert Neuber

Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) hat den Zuwendungsbescheid über 3,3 Millionen Euro für die Verbandsgemeinde Birkenfeld überbracht. Davon profitieren werden Wander- und Radwege, aber auch Kitas und Schulen.

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat den symbolischen Zuwendungsbescheid aus dem Landesprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“ (R.Z.N.) an die Verbandsgemeinde Birkenfeld überreicht. Mit rund 3,3 Millionen Euro unterstützt das Land ein breit angelegtes Maßnahmenpaket, das sowohl die Lebensqualität der Bürger als auch das touristische Angebot verbessern soll – insbesondere in Regionen mit besonderen strukturellen Problemen.







