Drogen in Idar-Oberstein
33-Jähriger kifft mit Minderjährigen 
Ein erwachsener Mann soll Jugendliche zum Cannabis-Rauchen animiert und die Droge auch spendiert haben. (Symbolbild)
Sebastian Gollnow/dpa. picture alliance/dpa

Im Februar 2024 soll ein 33-jähriger Mann aus Afghanistan drei Minderjährige aus einer Jugendhilfeeinrichtung zum Cannabiskonsum animiert haben. Er bestritt das vor dem Amtsgericht, wurde aber verurteilt. 

Das Verlesen der Anklageschrift durch Oberamtsanwältin Barth hatte es durchaus in sich: Demnach wurde einem hier lebenden 33-jährigen Afghanen vorgeworfen, im Februar 2024 mit seinem Pkw drei Jugendliche in einer Jugendhilfeeinrichtung abgeholt, sie zu seiner Wohnung gebracht und den Minderjährigen Cannabis zum unmittelbaren Konsum überlassen haben.

