Minister zu Besuch
300.000 Euro Förderung für Firma Ulbrich und Barth
Zu sehen sind (von links) Orsbürgermeister Manuel Weber, Geschäftsführer Sven Ulbrich, Minister Michael Ebling und die Landtagsa
Zu sehen sind (von links) Orsbürgermeister Manuel Weber, Geschäftsführer Sven Ulbrich, Minister Michael Ebling und die Landtagsabgeordnete Caroline Pehlke.
Franz Cronenbrock

Wirtschaftsminister Michael Ebling besuchte kürzlich die Firma Ulbrich und Barth in Hoppstädten-Weiersbach – und hatte etwas sehr Erfreuliches im Gepäck: einen Förderbescheid über 300.000 Euro.

Lesezeit 2 Minuten
Besuch aus Mainz erhielt die Firma Ulbrich und Barth jüngst in ihrem Betrieb. Minister Michael Ebling (SPD) ist Minister für Wirtschaft, Energie und Klima im aktuellen rheinland-pfälzischen Kabinett und besuchte den metallverarbeitenden Betrieb im Industriegebiet in Hoppstädten-Weiersbach.
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