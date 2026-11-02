Wirtschaftsminister Michael Ebling besuchte kürzlich die Firma Ulbrich und Barth in Hoppstädten-Weiersbach – und hatte etwas sehr Erfreuliches im Gepäck: einen Förderbescheid über 300.000 Euro.
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Besuch aus Mainz erhielt die Firma Ulbrich und Barth jüngst in ihrem Betrieb. Minister Michael Ebling (SPD) ist Minister für Wirtschaft, Energie und Klima im aktuellen rheinland-pfälzischen Kabinett und besuchte den metallverarbeitenden Betrieb im Industriegebiet in Hoppstädten-Weiersbach.