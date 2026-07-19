Ein Stück Musikgeschichte 30 Jahre Rock im Daal: Jubiläum mit Volldampf Stefan Conradt, Hannah Lippe 19.07.2026, 15:26 Uhr

i Die Dirty Denims aus den Niederlanden heizten den Rock-im-Daal-Fans nach Mitternacht noch einmal tüchtig mit traditionellem Rock’n’Roll ein. Michael Greber

30 Jahre Rock im Daal: Auf der Waldbühne in Kirchenbollenbach feierten Fans zwei Tage voller Energie, Witz und überraschender Acts. Von Bier-Yoga bis Stonerrock – das Jubiläumsfestival zeigt, wie lebendig Kultur im Kreis Birkenfeld ist.

Anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Rock im Daal“ zog es wieder zahlreiche Musikfans auf die Waldbühne in Kirchenbollenbach. An zwei Tagen sorgten regionale und überregionale Bands für ein abwechslungsreiches Programm. Der Veranstalter, der RiD-Verein, war am Ende zufrieden, auch wenn er sich ein paar mehr Zuschauer erhofft hätte.







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