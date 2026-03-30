Das städtische Förderprogramm „Steckerfertige Balkon-PV-Anlagen“ für private Haushalte läuft im Juni aus. Für 103 Projekte steht der Nachweis noch aus.
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In seiner Sitzung am 31. Januar 2024 hatte der Stadtrat die Verwendung der pauschalen Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (Kipki) für die Stadt Idar-Oberstein beschlossen. Ein Teil der Finanzmittel sollte für ein städtisches Förderprogramm zur Förderung „steckerfertiger Balkon-PV-Anlagen“ für private Haushalte verwendet werden, so der einstimmige Beschluss damals.