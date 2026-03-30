Idar-Oberstein: Zuschuss endet 266 Balkonkraftwerke sind bereits in Betrieb Stefan Conradt 30.03.2026, 11:00 Uhr

i Steckfertige Balkonkraftwerke können in privaten Haushalten einen Großteil der sogenannten Grundlast (Kühlschrank, Router, Stand-by-Betrieb) übernehmen und amortisieren sich binnen weniger Jahre. Stefan Conradt

Das städtische Förderprogramm „Steckerfertige Balkon-PV-Anlagen“ für private Haushalte läuft im Juni aus. Für 103 Projekte steht der Nachweis noch aus.

In seiner Sitzung am 31. Januar 2024 hatte der Stadtrat die Verwendung der pauschalen Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (Kipki) für die Stadt Idar-Oberstein beschlossen. Ein Teil der Finanzmittel sollte für ein städtisches Förderprogramm zur Förderung „steckerfertiger Balkon-PV-Anlagen“ für private Haushalte verwendet werden, so der einstimmige Beschluss damals.







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