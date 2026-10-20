Teams der Feuerwachen 1 und 2 Idar-Oberstein, der Feuerwehren Herrstein-Niederwörresbach und Birkenfeld reisten nach Oberstdorf zum vierten Internationalen Schanzenlauf. Dieser nahm eine tragische Wendung. Ein ungarischer Feuerwehrmann verstarb.
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Mehrere Teams, ein Ziel: 1000 Stufen, 207 Höhenmeter, 412 Längenmeter und ein Kampf gegen die Zeit. Zu einem besonderen Wettkampf waren am Samstag 22 Feuerwehrleute aus dem Kreis Birkenfeld nach Oberstdorf gereist. Sechs Teams der Feuerwachen 1 und 2 Idar-Oberstein, fünf Teams der Freiwilligen Feuerwehr Herrstein-Niederwörresbach und ein Starter der Feuerwehr Birkenfeld traten an.