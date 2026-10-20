Teams aus dem Kreis Birkenfeld 22 Feuerwehrleute traten beim Schanzenlauf an Anne Kröninger 20.10.2026, 19:00 Uhr

i Nils Augustin, Jonas Ohliger, Moritz Veeck, Hannah Veeck, Christian Priebe und Hendrik Weinz am Ziel. Sie wurden von den Fans beim Rennen lauthals unterstützt. Anne Kröninger

Teams der Feuerwachen 1 und 2 Idar-Oberstein, der Feuerwehren Herrstein-Niederwörresbach und Birkenfeld reisten nach Oberstdorf zum vierten Internationalen Schanzenlauf. Dieser nahm eine tragische Wendung. Ein ungarischer Feuerwehrmann verstarb.

Mehrere Teams, ein Ziel: 1000 Stufen, 207 Höhenmeter, 412 Längenmeter und ein Kampf gegen die Zeit. Zu einem besonderen Wettkampf waren am Samstag 22 Feuerwehrleute aus dem Kreis Birkenfeld nach Oberstdorf gereist. Sechs Teams der Feuerwachen 1 und 2 Idar-Oberstein, fünf Teams der Freiwilligen Feuerwehr Herrstein-Niederwörresbach und ein Starter der Feuerwehr Birkenfeld traten an.







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