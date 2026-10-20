Teams aus dem Kreis Birkenfeld 
22 Feuerwehrleute traten beim Schanzenlauf an
Nils Augustin, Jonas Ohliger, Moritz Veeck, Hannah Veeck, Christian Priebe und Hendrik Weinz am Ziel. Sie wurden von den Fans be
Nils Augustin, Jonas Ohliger, Moritz Veeck, Hannah Veeck, Christian Priebe und Hendrik Weinz am Ziel. Sie wurden von den Fans beim Rennen lauthals unterstützt.
Anne Kröninger

Teams der Feuerwachen 1 und 2 Idar-Oberstein, der Feuerwehren Herrstein-Niederwörresbach und Birkenfeld reisten nach Oberstdorf zum vierten Internationalen Schanzenlauf. Dieser nahm eine tragische Wendung. Ein ungarischer Feuerwehrmann verstarb.

Lesezeit 2 Minuten
Mehrere Teams, ein Ziel: 1000 Stufen, 207 Höhenmeter, 412 Längenmeter und ein Kampf gegen die Zeit. Zu einem besonderen Wettkampf waren am Samstag 22 Feuerwehrleute aus dem Kreis Birkenfeld nach Oberstdorf gereist. Sechs Teams der Feuerwachen 1 und 2 Idar-Oberstein, fünf Teams der Freiwilligen Feuerwehr Herrstein-Niederwörresbach und ein Starter der Feuerwehr Birkenfeld traten an.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren