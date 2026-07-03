Schwerer Unfall bei Baumholder 21-Jähriger wird bei Aufprall von Motorrad geschleudert 03.07.2026, 22:09 Uhr

i Symbolfoto Polizei Marcus Führer/dpa. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Als der junge Mann überholen wollte, kam es zum unvermeidlichen Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Die Wucht der Kollision verursachte schwere Verletzungen, sodass der Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Schwer verletzt wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer durch einen Unfall am Freitag, 3. Juli, auf der L169 bei Baumholder. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 18.15 Uhr aus Richtung Ruschberg kommend in Fahrtrichtung Freisen auf der Landstraße unterwegs und wollte überholen.







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