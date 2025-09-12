. Im Zuge des im Frühjahr diskutierten Zeitplans für eine Sanierung der gemeindeeigenen Straßen in der Stadt, die in sehr schlechtem Zustand sind, soll es im kommenden Jahr mit der Straße „Überm Weiher“ losgehen. Dafür beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Vergabe der Planungsleistung an das Ingenieurbüro Petry aus Idar-Oberstein.

Stadtbürgermeister Günther Jung erinnerte an die Probleme während des Glasfaserausbaus, die insbesondere in der Straße „Überm Weiher“ große Probleme nach sich zogen, die Bürgersteige wieder in einen annehmbaren Zustand zu versetzen. „Christoph Donie und ich waren zwei- oder dreimal mit der Firma zu Ortsterminen, aber die Wiederherstellung blieb mangelhaft“, erklärte der Stadtchef. Doch auch der Straßenkörper müsse saniert werden.

„Die Straße wird die erste sein, die im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge in Baumholder abgerechnet wird.“

Stadtbürgermeister Günther Jung

Hinzu kommt, dass die VG-Werke dann auch den Kanal und die Wasserleitungen neu verlegen wollen. Dies soll in der nächsten Sitzung des Werksausschusses am 18. September angestoßen werden – dann soll ein gemeinsamer Ausbau angegangen werden. Daher wurden bei der Ausschreibung der Planungsleistungen Straßenausbau einschließlich Straßenbeleuchtung sowie die Erneuerung der Abwasser- und Trinkwasserleitungen einschließlich aller Hausanschlüsse gemeinsam mit den Verbandsgemeindewerken ausgeschrieben. Angefragt wurden drei Ingenieurbüros, wobei das Büro Petry mit 127.900 Euro das günstigste Angebot abgab. Die weiteren Bieter lagen mit 133.000 beziehungsweise 164.000 Euro sowie nach Auswertung der Kriterien Preis (40 Prozent), Referenzobjekte (30 Prozent) sowie Projektleitung (30 Prozent) hinter dem Idar-Obersteiner Büro.

i Die Bürgersteige sind in der Straße "Überm Weiher" in einem miserablen Zustand. Benjamin Werle

Insgesamt wird die Straße „Überm Weiher“ auf einer Länge von 390 Metern ausgebaut. Ziel werde es sein, im kommenden Sommer mit dem Ausbau zu beginnen. Der Anteil, den die Stadt und die Bürger dann aufgeschlüsselt nach der Neuberechnung der Grundstücke mit wiederkehrenden Beiträgen zu tragen haben, beläuft sich dabei wohl auf mehr als 1,2 Millionen Euro. Der Stadtrat beschloss einstimmig, dem Ingenieurbüro Petry aus Idar-Oberstein den Auftrag für die Planung von Straßenbau und neuer Beleuchtung für die Leistungsphasen von eins bis neun für eine Summe von nicht ganz 127.900 Euro zu erteilen.

Horst Klever (FDP) begrüßte die Entscheidung zum Ausbau ausdrücklich, hatte er als Anlieger in der Vergangenheit mehrfach schon den schlechten Zustand der Straße und des Bürgersteigs moniert. „Ich werde dann mal eine neue Kaffeemaschine kaufen, um die Bauarbeiter mit Kaffee zu versorgen“, kündigte er an. Reimund Conrad (Liste für Baumholder) erkundigte sich in diesem Zusammenhang nochmals, inwieweit für die Baumaßnahme in der Lückstraße Ausbaubeiträge anfallen würden. Beigeordneter Christian Flohr erklärte daraufhin, dass diese Maßnahme im Zuge des auslaufenden Ausbauprogramms der Städtebauförderung erfolge. Auf Nachfrage der NZ erklärte Günther Jung, dass die Anlieger der Lückstraße noch nach dem alten Abrechnungssystem der Ausbaubeiträge abgerechnet würden – die anteiligen Ausbaukosten also nicht auf alle Grundstückseigentümer in Baumholder umgelegt würden.

Nach der Straße „Überm Weiher“ stehen die Fronhauser Straße, die Freiherr-vom-Stein-Straße, „In der Schwärzgrub“ sowie Danziger Straße als nächste auf der Liste der anstehenden Sanierungsprojekte, die die Stadt bis 2033 abarbeiten will.