20 Jahre Tafel: Jubiläumsfeier in Birkenfeld

Ehrenamtler und Spender: Darauf fußt die Tafel in Birkenfeld. Um Danke zu sagen, waren sie eingeladen zur Jubiläumsfeier in Birkenfeld. Wie die Tafel Menschen zusammenbringt und Gemeinschaft schafft.
Lesezeit 2 Minuten
Seit ziemlich genau 20 Jahren verteilt die Tafel in Birkenfeld gespendete Lebensmittel an von der Gesellschaft benachteiligte, einkommensarme, geflüchtete und armutsbetroffene Menschen und Familien in der Kreisstadt und Umgebung. Dieses Jubiläum feierte die Tafel am Mittwoch in der evangelischen Kirche in Birkenfeld gemeinsam mit ehemaligen und aktuellen Ehrenamtlichen, Lokalpolitikern und Weggefährten.