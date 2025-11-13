Dank Mitarbeiter und Spender 20 Jahre Tafel: Jubiläumsfeier in Birkenfeld 13.11.2025, 17:26 Uhr

i Zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter nahmen am Tafeljubiläum in Birkenfeld teil, manche von ihnen sind schon seit der Gründung im Jahr 2005 dabei. Niels Heudtlaß

Ehrenamtler und Spender: Darauf fußt die Tafel in Birkenfeld. Um Danke zu sagen, waren sie eingeladen zur Jubiläumsfeier in Birkenfeld. Wie die Tafel Menschen zusammenbringt und Gemeinschaft schafft.

Seit ziemlich genau 20 Jahren verteilt die Tafel in Birkenfeld gespendete Lebensmittel an von der Gesellschaft benachteiligte, einkommensarme, geflüchtete und armutsbetroffene Menschen und Familien in der Kreisstadt und Umgebung. Dieses Jubiläum feierte die Tafel am Mittwoch in der evangelischen Kirche in Birkenfeld gemeinsam mit ehemaligen und aktuellen Ehrenamtlichen, Lokalpolitikern und Weggefährten.







