Gastro im Kreis Birkenfeld
20 Jahre Dilan: Die Pizza Weierbach ist heiß begehrt
Pizza, Pasta, Lahmacun: Huseyin Yakar bietet im Dilan in Weierbach zahlreiche leckere Speisen an – und das seit nunmehr 20 Jahre
Pizza, Pasta, Lahmacun: Huseyin Yakar bietet im Dilan in Weierbach zahlreiche leckere Speisen an – und das seit nunmehr 20 Jahren.
Hosser. HOSSER

Seit zwei Jahrzehnten führt Huseyin Yakar das Dilan-Döner-Pizza-Haus in Idar-Oberstein. Zahlreiche Stammkunden schwören auf seinen Laden. Im Gespräch erzählt er vom langen Weg zum Erfolg, von seinen Verkaufsschlagern und der geheimen Knoblauchsoße.

Lesezeit 2 Minuten
„Der beste Döner in Idar-Oberstein“ – so ist es auf der Homepage des Dilan-Döner-Pizza-Hauses im Stadtteil Weierbach zu lesen. Diese gute Portion Selbstbewusstsein kommt nicht von ungefähr: In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Laden im Kreis Birkenfeld einen Namen gemacht und viele treue, zufriedene Stammkunden gewonnen.
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