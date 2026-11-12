Gastro im Kreis Birkenfeld 20 Jahre Dilan: Die Pizza Weierbach ist heiß begehrt Peter Bleyer 12.11.2026, 17:00 Uhr

i Pizza, Pasta, Lahmacun: Huseyin Yakar bietet im Dilan in Weierbach zahlreiche leckere Speisen an – und das seit nunmehr 20 Jahren. Hosser. HOSSER

Seit zwei Jahrzehnten führt Huseyin Yakar das Dilan-Döner-Pizza-Haus in Idar-Oberstein. Zahlreiche Stammkunden schwören auf seinen Laden. Im Gespräch erzählt er vom langen Weg zum Erfolg, von seinen Verkaufsschlagern und der geheimen Knoblauchsoße.

„Der beste Döner in Idar-Oberstein“ – so ist es auf der Homepage des Dilan-Döner-Pizza-Hauses im Stadtteil Weierbach zu lesen. Diese gute Portion Selbstbewusstsein kommt nicht von ungefähr: In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Laden im Kreis Birkenfeld einen Namen gemacht und viele treue, zufriedene Stammkunden gewonnen.







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