185 Jahre alt und immer noch topfit

Die am 13. Januar 1841 eröffnete Rat-Apotheke in Herrstein ist technisch auf dem neuesten Stand.
Die Ratsapotheke in Herrstein gibt es schon seit 185 Jahren. Trotz dieses außergewöhnlichen Alters ist sie nicht nur rüstig, sondern dank moderner Technik sogar topfit. „Wir sind auf dem neuesten Stand“, betont Inhaber Dominik Beutler mit Blick auf die vor vier Jahren umgesetzte automatische Kommissionierung des Warenlagers, die die Arbeitsabläufe deutlich erleichtert, und den jüngst installierten Abholautomaten.