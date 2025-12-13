Rats-Apotheke in Herrstein 185 Jahre alt und immer noch topfit Kurt Knaudt 13.12.2025, 13:00 Uhr

i Anfang 2004 übernahm Dominik Beutler als siebter Besitzer die Rats-Apotheke in Herrstein von seinem Vater Rolf Beutler. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Die am 13. Januar 1841 eröffnete Rat-Apotheke in Herrstein ist technisch auf dem neuesten Stand.

Die Ratsapotheke in Herrstein gibt es schon seit 185 Jahren. Trotz dieses außergewöhnlichen Alters ist sie nicht nur rüstig, sondern dank moderner Technik sogar topfit. „Wir sind auf dem neuesten Stand“, betont Inhaber Dominik Beutler mit Blick auf die vor vier Jahren umgesetzte automatische Kommissionierung des Warenlagers, die die Arbeitsabläufe deutlich erleichtert, und den jüngst installierten Abholautomaten.







