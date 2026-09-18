Tankstellenmord Idar-Oberstein
18. September 2021: Die Nacht, als Alex W. starb   
Der Tag nach dem 18. September 2021: Die Trauer ist unfassbar. Viele Menschen legen Blumen an der Tankstelle in Idar-Oberstein a
Der Tag nach dem 18. September 2021: Die Trauer ist unfassbar. Viele Menschen legen Blumen an der Tankstelle in Idar-Oberstein ab und zünden Kerzen an.
Vera Müller

Als Idar-Oberstein Trauer trug: Vor fünf Jahren, am 18. September 2021, wurde der 20-jährige Alex W. an einer Tankstelle erschossen. Eine Tat, die sich in die Herzen eingebrannt hat. Wir blicken zurück. 

Lesezeit 3 Minuten
Fünf Jahre ist es her. Am 18. September 2021 wurde der 20-jährige Alex W. brutal aus dem Leben gerissen – ein Schuss in den Kopf beendete das Leben des jungen, humorvollen Mannes, der noch so viele Pläne und Träume hatte. Weil ein Streit um die Maskenpflicht zur Corona-Zeit eskaliert: Ein Mann dreht durch, schießt Alex in den Kopf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren