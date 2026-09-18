Als Idar-Oberstein Trauer trug: Vor fünf Jahren, am 18. September 2021, wurde der 20-jährige Alex W. an einer Tankstelle erschossen. Eine Tat, die sich in die Herzen eingebrannt hat. Wir blicken zurück.
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Fünf Jahre ist es her. Am 18. September 2021 wurde der 20-jährige Alex W. brutal aus dem Leben gerissen – ein Schuss in den Kopf beendete das Leben des jungen, humorvollen Mannes, der noch so viele Pläne und Träume hatte. Weil ein Streit um die Maskenpflicht zur Corona-Zeit eskaliert: Ein Mann dreht durch, schießt Alex in den Kopf.