Tankstellenmord Idar-Oberstein 18. September 2021: Die Nacht, als Alex W. starb Vera Müller 18.09.2026, 05:19 Uhr

i Der Tag nach dem 18. September 2021: Die Trauer ist unfassbar. Viele Menschen legen Blumen an der Tankstelle in Idar-Oberstein ab und zünden Kerzen an. Vera Müller

Als Idar-Oberstein Trauer trug: Vor fünf Jahren, am 18. September 2021, wurde der 20-jährige Alex W. an einer Tankstelle erschossen. Eine Tat, die sich in die Herzen eingebrannt hat. Wir blicken zurück.

Fünf Jahre ist es her. Am 18. September 2021 wurde der 20-jährige Alex W. brutal aus dem Leben gerissen – ein Schuss in den Kopf beendete das Leben des jungen, humorvollen Mannes, der noch so viele Pläne und Träume hatte. Weil ein Streit um die Maskenpflicht zur Corona-Zeit eskaliert: Ein Mann dreht durch, schießt Alex in den Kopf.







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