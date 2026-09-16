Das International Baccalaureate kann seit 2021 am Gymnasium Birkenfeld belegt werden. Um das Zertifikat zu erreichen, braucht es außergewöhnliche Leistungen. Das zeigten auch zwei Schüler, die ihre wissenschaftlichen Arbeiten vorstellten.
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16 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Birkenfeld haben sich weit über das Übliche hinaus für ihre eigene Zukunft engagiert. Diese Schülerinnen und Schüler haben zusätzlich zu ihrem Abitur die IB-Diploma-Zertifikate erworben. Die Zertifikate wurden ihnen am Freitagabend im Rahmen eines Festakts, zu dem Kommunalpolitiker, Schulleitung und Lehrerschaft gleichermaßen erschienen, in der Aula des Gymnasiums verliehen.