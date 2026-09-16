Gymnasium Birkenfeld 16 Schüler erhalten internationales Abitur Niels Heudtlaß 16.09.2026, 20:00 Uhr

i Amira Bouabid, Darina Bozhilov, Simon Bozhilov, Arne Bückreiß, Maryam Joelle Faddah, Katrin Geibel, Levinia Elaine Hey und Nele Sophie Klee erhielten als erste Gruppe ihre IB-Zertifikate. Hans-Georg Heck

Das International Baccalaureate kann seit 2021 am Gymnasium Birkenfeld belegt werden. Um das Zertifikat zu erreichen, braucht es außergewöhnliche Leistungen. Das zeigten auch zwei Schüler, die ihre wissenschaftlichen Arbeiten vorstellten.

16 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Birkenfeld haben sich weit über das Übliche hinaus für ihre eigene Zukunft engagiert. Diese Schülerinnen und Schüler haben zusätzlich zu ihrem Abitur die IB-Diploma-Zertifikate erworben. Die Zertifikate wurden ihnen am Freitagabend im Rahmen eines Festakts, zu dem Kommunalpolitiker, Schulleitung und Lehrerschaft gleichermaßen erschienen, in der Aula des Gymnasiums verliehen.







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