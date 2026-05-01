Partystimmung in Hettenrodt 1500 Hexenrocker feiern bis in den Maimorgen hinein 01.05.2026, 14:53 Uhr

i Einen Auftritt mit Augenzwinkern legte Headliner JBO hin – Lachen und Mitsingen waren angesagt. Christian Schulz. Hosser

So wünscht man sich das - friedlich und ausgelassen feiern 1500 Musikfans beim 30. Hettenrodter Hexenrock mit tollen Auftritten von lokalen Newcomern und Szenegrößen.

Beim Jubiläums-Hexenrock herrschte ausgelassene Partystimmung: Rund 1500 Besucher feierten die 30. Ausgabe des beliebten Musik-Events und wurden mit einem abwechslungsreichen Line-up belohnt. Von lokalen Acts bis hin zu etablierten Szenegrößen bot der Abend musikalische Vielfalt und beste Unterhaltung.







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