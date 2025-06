Wer Chorgesang liebt, war am Samstag in Birkenfeld richtig. Dort fand die siebte Nacht der Chöre des Kreis-Chorverbandes statt.

300 Aktive Sänger in 15 Gesangsgruppen: Freunde des Chorgesangs sind am vergangenen Samstag in Birkenfeld bei der siebten Auflage der Nacht der Chöre auf ihre Kosten gekommen. Dabei haben sich sowohl die Evangelische als auch die katholische Kirche als herrliche Konzertsäle erwiesen. Hinzu kam die Bühne auf dem Kirchplatz, der sich bei idealem Sommerwetter mit zahlreichen Besuchern füllte, die einen späten Nachmittag oder frühen Abend mit Chormusik genießen wollten.

Bereits der Beginn war verheißungsvoll: Zehn Jungen und Mädchen in einem Kinder-Projektchor eröffneten den musikalischen Reigen in der evangelischen Kirche. „Hallo, hallo, ich schenke Dir, hallo, einen Song von mir“, lautete das erste Lied, das einen gelungenen Auftakt für das vierstündige Konzerterlebnis darstellte und die rund 150 Besucher in der evangelischen Kirche, die sich zum Start eingefunden hatten, bereits zum Mitklatschen und Mitsingen animierte.

i Der gemischte Chor Gimbweiler singt auf der Bühne vor der evangelischen Kirche Christoph Strouvelle

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam Musik machen und singen“, sagte Tina Hauch, Jugendkoordinatorin des Kreis-Chorverbandes Birkenfeld. Nach dem Auftakt war für viele Besucher der Kirchplatz die erste Anlaufstation, wo eine Open-Air-Bühne mit Verpflegungs- und Essensstationen aufgebaut war. Während viele Besucher dort auf den Bierbänken verweilten, vorzugsweise im Schatten, um dort dem Gemischten Chor Modern Voices Gimbweiler zu lauschen, zog es andere in die katholische Kirche. Dort machten Belcanto Veitsrodt und der Gesangverein Eintracht Reichenbach den Auftakt, mal gemeinsam, dann aber auch wieder separat.

Und als anschließend der Kinder- und Jugendchor St. Jakobus Birkenfeld mit „Wir sind alles Kinder dieser Welt“ sein Programm startete, waren die Bänke mit rund 400 Besuchern besetzt, die die Aufführung mit herzlichem Applaus honorierten. Überhaupt wechselten die Besucher gerne mal, je nach Vorliebe für den ein oder anderen Chor, von der katholischen Kirche zum Kirchplatz und wieder zurück. Was allen Besuchern gemein war: Sie konzentrierten sich auf die dargebotenen Stücke der Chöre und stellten während der Vorführungen weitgehend ihre Gespräche ein: Die Musik stand bei allen Zuschauern stets im Vordergrund.

i Der gemischte Chor Hattgenstein bei seinem Auftritt auf dem Kirchplatz. Christoph Strouvelle

Die dargebotenen Stücke boten ein breites Repertoire der Sangeskunst. Da gab es auf Chöre arrangierte moderne Stücke wie Leonard Cohens „Halleluja“ vom gemischten Chor Birdies aus Birkenfeld oder Bruno Mars‘ „Just the Way you are“ vom Ensemble Noname. Mittelalterliche Stücke wie „Alta Trinita Beata“ wechselten sich ab mit kirchlichen Liedern wie „Es sei gelobt der Name des Herrn“ vom Jugendkammerchor der freievangelischen Baptistengemeinde, „Lobe den Herrn meine Seele“ vom Erwachsenenchor der katholischen Kirchengemeinde Birkenfeld oder „Lass dem Herrn eine neues Lied für uns singen“ – ein Stück komponiert vom Birkenfelder Hermann Brucker – vom gemischten Chor Birdies und mit Stimmungsliedern wie „O Bella Ciao“ vom gemischten Chor Wolfersweiler und Pop-Klassikern wie Abbas „SOS“, vom Chorschatten Reinsfeld und Simon & Garfunkels „Sounds of Silence“ vom Männergesangverein 1903 Pfeffelbach.

Ausflüge in die weite Welt erlebten die Zuschauer ebenfalls, beispielsweise, als der gemischte Chor Hattgenstein das aus Südafrika stammende Lied „Nkosi sikelel‘ i‘ Afrika“ anstimmte. Hinzu kamen Chöre auf Zeit, wie der Chorprojekt der Hochwalddörfer Allenbach, Sensweiler und Hottenbach, die den Zuschauern „Kleine Glücksmomente“ bescherten.

i Der Erwachsenenchor der evangelischen Kirchengemeinde Birkenfeld singt auf dem Kirchplatz. Christoph Strouvelle

Doch nicht nur zuhören, auch mitmachen war für die Besucher angesagt, wenn Tina Hauch erst auf dem Kirchplatz, dann in der katholischen Kirche die Besucher zum aktiven Singen animierte.

Für den Kreis-Chorverband war es zum 75-jährigen Bestehen die zweite Veranstaltung im Jubiläumsjahr, erläuterte die Vorsitzende Birgit Klein. Sie wies darauf hin, dass die Stimme das Instrument des Jahres sei. „Die Veranstaltung hat sich etabliert und ist Werbung für alle Chöre“, sagte Landrat Miroslaw Kowalski, der zur Eröffnung ebenso anwesend war wie Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel, Schirmherr der diesjährigen Nacht der Chöre.

Auf rund 1200 Besucher schätzte Klein die Anzahl der Besucher, die zur Veranstaltung gekommen waren. Wobei das ideale Sommerwetter sicher einen guten Teil dazu beigetragen habe. „Es ist schön, wenn die Leute zusammenstehen und die, die kommen, wirklich interessiert sind“, freute sie sich. Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre in Birkenfeld vom Kreis-Chorverband ausgerichtet wird, sei für diesen ein bedeutender Fixpunkt und wichtig für die Außendarstellung des Verbandes und der Chormusik. Klein: „Wir repräsentieren so unseren Chorgesang. Wo gibt es sonst Konzerte, bei denen so viele Chöre auftreten?“