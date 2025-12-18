Stadtrat Idar-Oberstein 13,5 Millionen Euro fehlen im Haushalt 2026 Stefan Conradt 18.12.2025, 13:24 Uhr

i Auch im kommenden Jahr muss die Stadtverwaltung den Gürtel enger schnallen. Hosser. HOSSER

Die fetten Jahre sind endgültig vorbei: Der Idar-Obersteiner Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres gegen die Stimmen von AFD und Linke ein erneutes Sparpaket für 2026 beschlossen.

Gegen die Stimmen der AfD (sieben) und der Linken (eine) hat der Stadtrat Idar-Oberstein in seiner letzten Sitzung des Jahres den Haushalt 2025 verabschiedet. Es ist ein Haushalt, der erneut zu erheblichen Sparmaßnahmen zwingt und der Selbstverwaltung kaum Spielräume lässt, um eigene Ideen umzusetzen.







