Das International Baccalaureate kann seit 2021 am Gymnasium belegt werden. Auch in diesem Jahr erbrachten Schüler diese außergewöhnliche Leistung zusätzlich zu ihrem Abitur. Dabei erstaunten sie mit wissenschaftlichen Arbeiten auf Uni-Niveau.

Am Gymnasium Birkenfeld haben 13 Schüler IB-Diploma-Zertifikate erworben. Diese wurden den Schülern, die in diesem Jahr ebenfalls ihr Abitur machten, am vergangenen Freitag feierlich überreicht. „Ihr habt Engagement weit über das Übliche hinaus gezeigt, und das wird euch in Zukunft viele Türen öffnen“, eröffnete Schulleiter Tino Schmitt direkt an seine Schüler gewandt die feierliche Ausgabe der Zertifikate.

Das International Baccalaureate (IB) ist ein weltweit anerkannter Abschluss, der als eine Art zweites, internationales Abitur beschrieben werden kann. An Universitäten im In- und Ausland bietet der Abschluss den Schülern Vorteile bei der Bewerbung um einen Studienplatz. Im Rahmen des IB-Programms am Gymnasium Birkenfeld müssen die Schüler eine zwölfseitige wissenschaftliche Arbeit in einem Fach abgeben sowie am Ende der 13. Jahrgangsstufe, wenn die anderen ihr bestandenes Abitur feiern, weitere Prüfungen absolvieren, die von der International Baccalaureate Organization (IBO) mit Sitz in Genf, die für den Abschluss verantwortlich ist, gestellt und korrigiert werden.

Schüler am Gymnasium Birkenfeld können Zusatzstunden im Rahmen des IB-Programms in den Fächern Deutsch, Englisch, Russisch, Geschichte, Philosophie, Biologie und Mathematik belegen. Prüfungen und Unterricht erfolgen nach dem Standard der IBO in englischer Sprache, Ausnahmen sind hier die Fächer Deutsch und Russisch. In den angebotenen Fächern können die Schüler dann auch die IB-Diploma-Zertifikate erwerben. Zusätzlich wird das Fach Theory of Knowledge unterrichtet, das kritisches Denken und Hinterfragen von Theorien fächerübergreifend vermitteln soll.

Schüler beeindrucken mit Vorträgen zu fortgeschrittenen Themen

An der feierlichen Überreichung der Zertifikate an die 13 Schüler des Gymnasiums Birkenfelds, die diesen Weg des zusätzlichen Engagements gegangen waren, nahm auch Bettina Brück, Staatssekretärin im Bildungsministerium Rheinland-Pfalz, teil. Schließlich sei Birkenfeld neben Ludwigshafen nur eine von zwei Städten in Rheinland-Pfalz, wo das internationale Abitur erworben werden könne, wie die Staatssekretärin betonte. „Es ist eine großartige Leistung, ich kann mir kaum vorstellen, diese Energie nach den regulären Abiturprüfungen noch aufzubringen“, wandte sie sich lobend an die 13 Birkenfelder Schüler, die genau dies erfolgreich bewältigt hatten. „Ich sehe hier am Gymnasium Birkenfeld einiges, das mir Zuversicht für die Zukunft gibt, Schüler, die weit über das Geforderte hinausgehen, Lehrkräfte und eine Schulleitung, die mutig und mit Begeisterung neue Wege gegangen sind, und eine Region, die sie dabei unterstützt“, fügte Brück hinzu. Denn finanziert wird das IB-Projekt unter anderem durch den Kreis und die Verbandsgemeinde Birkenfeld.

i Emily Weis simulierte radioaktive Zerfallsreihen und brachte deren Eigenschaften mit Würfeln anschaulich ihren Zuhörern nahe. Hans-Georg Heck. Hans Georg Heck

Und welche Leistung die 13 IB-Absolventen des Gymnasiums zusätzlich erbracht hatten, davon konnten die Besucher der Verleihungsfeier sich ein Bild machen, als drei Schüler exemplarisch ihre abgegebenen Arbeiten vorstellten. Robin Schmidt referierte darüber, wie wahrscheinlich ein Angriff der USA auf Kuba während der Kubakrise 1962 war, Emily Weis simulierte verbildlicht durch Würfel und mithilfe von Excel r adioaktive Zerfallsreihen, und Jara Stoffel brachte den Besuchern die Bedeutung der Riemannschen Vermutung für die Mathematik näher. Die vorgetragenen Arbeiten auf Uni-Niveau ließen bei so manchen der anwesenden Politiker und Eltern Münder offen stehen.

Diese Schüler erwarben ein IB-Diploma-Zertifikat am Gymnasium Birkenfeld

Der Birkenfelder Stadtbürgermeister fasste zusammen, was wohl so einigen durch den Kopf ging: „Diese Leistung ist bemerkenswert, ich weiß, dass ich ein solches Zertifikat in meiner Schulzeit nicht erworben hätte, umso größer ist der Respekt, den ich für Sie habe.“

i Mit der Kubakrise beschäftigte sich Robin Schmidt für den Erhalt seines IB-Zertifikats. Hans-Georg Heck

Auch der Landtagsabgeordnete Hans Jürgen Noss zeigte sich beeindruckt: „Wir können stolz auf dieses Programm in Birkenfeld und seine Absolventen sein. Es wäre ganz toll nachdem, was wir hier heute gesehen haben, wenn wir in 20 Jahren erfahren, dass der Nobelpreis an einen Birkenfelder Schüler geht“, sagte Noss. „Also strengt euch an“, fügte er an die Absolventen gewandt und mit einem Augenzwinkern hinzu. Auch das Engagement der Verantwortlichen hob der Sozialdemokrat hervor. „Es gab durchaus Stimmen, die Birkenfeld als zu klein für dieses Projekt sahen, aber Schulleiter Tino Schmitt und IB-Koordinatorin Dagmar Orlian haben für diesen Abschluss bei uns gekämpft, und sie hatten recht, wie wir hier sehen.“

Nachdem IB-Koordinatorin Orlian den Anwesenden die Geschichte des International Baccalaureate am Gymnasium Birkenfeld, die 2019 begann, vorgestellt hatte, war es so weit, und die Schüler erhielten unter Applaus ihre Zertifikate.

Katharina Michelle Schäffer (Berglangenbach), Kira Emmerich, Jonah Alexander Shealy, (beide Birkenfeld), Emily-Luise Weis (Börfink), Jara Stoffel (Dienstweiler), Amara Sophie Justen (Föhren), Kennet Kohn (Hoppstädten-Weiersbach), Dana Lea Laub (Idar-Oberstein), Hannah Steigner, Robin Noah Schmidt (beide Nohfelden), Maja Anastasia Kretsch (Rimsberg), Kira Alani Bohrer (Ruschberg) und Kati Michelle Martin, (Schmißberg) haben in diesem Jahr diese besondere Leistung erbracht und erhielten auf der Bühne in der Aula des Gymnasiums Birkenfeld ihre IB-Diploma Zertifikate.