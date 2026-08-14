Nach der Schließung der früheren Praxis Michael Graf in Idar-Oberstein stehen 1200 Patienten ohne Hausarzt da. „Ein Riesenproblem“, betont die Obfrau der Kreisärzteschaft, Karoline Hautmann-Strack, die auch Kritik an den aktuellen Vorgängen übt.
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Von einem ersten „Zusammenbruch der Hausärzte-Versorgung“ in Idar-Oberstein spricht Karoline Hautmann-Strack. Die Obfrau der Kreisärzteschaft Birkenfeld stellt im Gespräch mit unserer Zeitung klar: „Und das wird so weitergehen, wenn unsere älteren Ärzte die Praxis schließen und keine Nachfolger haben.