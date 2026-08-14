Vorfälle in Praxis Graf 
1200 Patienten suchen in Idar-Oberstein neuen Hausarzt
Die ehemalige Praxis Graf im Stadtteil Oberstein. Wie geht es nun weiter? 1200 Patienten suchen einen neuen Hausarzt.
Die ehemalige Praxis Graf im Stadtteil Oberstein. Wie geht es nun weiter? 1200 Patienten suchen einen neuen Hausarzt.
Hosser

Nach der Schließung der früheren Praxis Michael Graf in Idar-Oberstein stehen 1200 Patienten ohne Hausarzt da. „Ein Riesenproblem“, betont die Obfrau der Kreisärzteschaft, Karoline Hautmann-Strack, die auch Kritik an den aktuellen Vorgängen übt. 

Lesezeit 3 Minuten
Von einem ersten „Zusammenbruch der Hausärzte-Versorgung“ in Idar-Oberstein spricht Karoline Hautmann-Strack. Die Obfrau der Kreisärzteschaft Birkenfeld stellt im Gespräch mit unserer Zeitung klar: „Und das wird so weitergehen, wenn unsere älteren Ärzte die Praxis schließen und keine Nachfolger haben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungGesundheit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren