Romo-Zug Idar-Oberstein 1000 Narren freuen sich auf Montag 26.02.2025, 09:23 Uhr

i Die Vorfreude auf den Rosenmontagszug in Idar-Oberstein steigt. Um 13.11 Uhr wird der Startschuss gegeben. HOSSER. Foto Hosser

Kein Regen, kein Schnee, kein Sturm: Darauf hoffen die Idar-Obersteiner für ihren Zug am Rosenmontag.

Die Vorbereitungen laufen, alle Sitzungen sind absolviert, die Narren hoffen auf gutes Wetter. Am Rosenmontag startet der Zug um 13.11 Uhr wie üblich am Festhallenknoten in Oberstein. Andre Dalheimer, vonseiten der IG Romo nun zum dritten Mal verantwortlich für den Rosenmontagszug von Oberstein nach Idar, freut sich.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen