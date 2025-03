Auf der Struth und auf dem Neuweg gibt es keine Gaststätte, keine Altenstube, noch nicht einmal mehr einen Kinderspielplatz – dieses Vakuum versucht die Siedlergemeinschaft in ehrenamtlicher Arbeit zu füllen.

Jeden Donnerstag ist Stammtisch-Zeit im Siedlerheim Neuweg – und damit volles Haus. Und weil die Teilnehmer – fast alle kommen aus dem umliegenden Wohngebiet oder stammen von dort – allesamt im fortgeschrittenen Alter sind, hat die Siedlergemeinschaft das Treffen mit dem Namen „1000-jähriger Stammtisch“ überschrieb. Für vergangenen Donnerstag hatte sich Landrat Miroslaw Kowalski angesagt – und da hatte das Organisationsteam um Dieter Riemer und Milan Vucovic: Auf dem Tisch stand ein Schild „1633-jähriger Stammtisch“. Der älteste Gast an diesem Abend war – wie fast jeden Donnerstag – der 95-jährige Kurt Veeck: „Er ist seit vielen Jahren dabei und ein treuer Besucher“, sagt Barbara Simon, die als Mitglied des Vorstandes mithilft bei der Organisation nicht nur der Stammtische.

Seit fast 15 Jahre gibt es diesen Treff. Erst waren es nur zwei Handvoll Gleichgesinnter, jetzt sind es oft mehr als 20 Personen: Da wird gemaijt und gebabbelt, es werden Erinnerungen ausgetauscht, Geschichten von früher „vom Bersch“ erzählt. Mal bringt jemand Fleischwurst mit oder Kuchen, mal ein Fläschchen Schnaps. Die Stimmung ist immer gut. Einmal im Monat kocht das Küchenteam der Siedler um den Vorsitzenden Stefan Lauer um den Vorsitzenden Stefan Lauer sowie Peggy und Andreas Heidrich auf Vorbestellung. Dann ist es noch voller. Gekocht wird deftige Hausmannskost wie „Gefillde Kleeß“ oder Flatschniggel – das kommt gut an.

Beim „Kinder-Stammtisch“ wird gebastelt

Und weil man dieses Angebot nicht nur auf die Senioren beschränken wollte, gibt es seit einiger Zeit auch noch einen Frauen- und einen „Jungen Stammtisch“: Das sind Männer, die von der Arbeit kommen, oder Mütter, die ihre Kinder ins Bett gebracht haben und sich nun mit Freunden und Freundinnen auf ein Glas Bier oder Wein treffen. Dann wird es eng im Siedlerheim: „Aber das passt schon. Eng ist gemütlich ...“, sagt Barbara Simon.

Seit Neustem gibt es auch noch einen „Kinder-Stammtisch“. Der trifft sich ebenfalls Donnerstag (der einzige Tag, an dem das Siedlerheim geöffnet ist) schon am Nachmittag. Dann wird mit Daniela Krause und Diana Maul gebastelt. Vor Fastnacht waren es Karnevalsutensilien und Verkleidungen (eine Gruppe der Siedler war zum ersten Mal im Idar-Obersteiner Rosenmontagszug unterwegs), jetzt wird schon für Ostern gebastelt.

i Beim "1000jährigen Stammtisch" im Siedlerheim Neuweg ist immer viel los. Stefan Conradt

Die Arbeit im Siedlerheim erfolgt ehrenamtlich und wird vom Vorstand (neben Lauer sind das Udo Göthner und Timo Risch) organisiert. Das gilt vor allem für das beliebte Siedlerfest, das traditionell am ersten Juli-Wochenende im und am Siedlerheim stattfindet. Alle Aktivitäten der Siedler sind übrigens vor dem Hintergrund zu sehen, dass immer noch dringend Geld benötigt wird, um die Brandschäden am Siedlerheim (2009 war das Dach abgebrannt) zu beseitigen. Alleine die neue Treppe ins Dachgeschoss, die benötigt wird, um dort weiter sanieren zu können, schlägt mit bis zu 20.000 Euro zu Buche.

Keine Gaststätte, keine Altenstube, kein Spielplatz

Für ihr Engagement hat die Siedlergemeinschaft im November 2023 den zweiten Preis beim Kreiswettbewerb „Verbesserung der sozialen Teilhabe von älteren Menschen“ gewonnen. Das war aber nicht der Grund für den Besuch des Landrats, die Preisverleihung fand im November 2023 vier Tage vor seinem ersten Arbeitstag im Landratssessel statt. Im damaligen Wahlkampf hatte er das Sommerfest besucht und war beeindruckt. Damals versprach er, den Oldie-Stammtisch zu besuchen.

„Wir haben hier auf dem Neuweg keine Gaststätte, keine Altenstube, und der einzige Kinderspielplatz befindet sich den Berg hinab auf der Struth “, erläuterte Barbara Simon gegenüber dem Landrat, warum die Siedler versuchen, ein Stück weit dieses Vakuum zu füllen.