Ohne Spenden geht es nicht 100 Lichter für das Frauenhaus Idar-Oberstein Vera Müller 18.12.2025, 17:00 Uhr

i Im Oktober feierte der Verein Frauen helfen Frauen 40-jähriges Bestehen: Ohne Spenden geht es nicht. So auch im Frauenhaus, das nun die Aktion "100 Lichter" startet. Vera Müller

Jeden Tag erleben Frauen und Kinder Gewalt, oft an dem Ort, an dem sie sich am sichersten fühlen sollten: zu Hause. Schützen, begleiten, stärken: Das sind die Kernaufgaben der Frauenhausarbeit seit nun fast 40 Jahren: so auch in Idar-Oberstein.

Auch in diesem Jahr ruft das Idar-Obersteiner Frauenhaus zu der Aktion „100 Lichter für das Frauenhaus“ auf. Aktuelle Zahlen belegen eindrücklich, dass der Bedarf an Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen mit ihren Kindern groß ist. Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses sind jeden Tag mit den Auswirkungen von Gewalt an Frauen und Kindern konfrontiert und wissen, dass häusliche Gewalt kein Randthema ist – „sie betrifft Menschen mitten unter ...







