Prozess in Bad Kreuznach 100 Kilogramm Cannabis vom Markt genommen Günter Schönweiler 13.11.2025, 13:00 Uhr

i Cannabis ist weiterhin sehr begehrt. Das motiviert Banden dazu, das Rauschmittel im großen Stil anzupflanzen. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach versucht derzeit in einem spektakulären Prozess die kriminellen Strukturen, die dahinter stehen, zu durchleuchten. (Symbolfoto) Michael Brandt/dpa. picture alliance/dpa

Cannabis ist weiterhin sehr begehrt. Das motiviert Banden dazu, das Rauschmittel im großen Stil illegal anzupflanzen. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach versucht derzeit in einem spektakulären Prozess, die kriminellen Strukturen zu durchleuchten.

Staatsanwalt Wolfgang Jung attestierte vor der 5. Jugendkammer am Landgericht Bad Kreuznach der Kripo Idar-Oberstein im Verfahren gegen neun Angeklagte wegen unerlaubtem bandenmäßigen Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge am Ende seines Schlussvortrags eine „überragend gute Arbeit“.







Artikel teilen

Artikel teilen