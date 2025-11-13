100 Kilogramm Cannabis vom Markt genommen

Cannabis ist weiterhin sehr begehrt. Das motiviert Banden dazu, das Rauschmittel im großen Stil illegal anzupflanzen. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach versucht derzeit in einem spektakulären Prozess, die kriminellen Strukturen zu durchleuchten.
Lesezeit 3 Minuten
Staatsanwalt Wolfgang Jung attestierte vor der 5. Jugendkammer am Landgericht Bad Kreuznach der Kripo Idar-Oberstein im Verfahren gegen neun Angeklagte wegen unerlaubtem bandenmäßigen Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge am Ende seines Schlussvortrags eine „überragend gute Arbeit“.