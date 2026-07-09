Brand bei Berglangenbach 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer an einer Böschung Christian Schulz 09.07.2026, 18:08 Uhr

i Ein Böschungsbrand entwickelte sich zu einem Waldbrand mit einer Fläche von etwa 6000 Quadratmetern. Die Einsatzkräfte hatten die Lage aber stets unter Kontrolle und konnten das Neubaugebiet in Heimbach schützen Christian Schulz. Hosser

Bei Berglangenbach hat sich ein Böschungsbrand in windiger Lage auf angrenzende Wälder ausgebreitet. Die Einsatzkräfte erlangen aber mit Spezialgerät und Luftunterstützung die Kontrolle über das 6000 Quadratmeter große Areal.

Gegen 14 Uhr wurden Einsatzkräfte der VG Baumholder zur L347 in Höhe der Einfahrt nach Berglangenbach zu einem Böschungsbrand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte sich das Feuer aufgrund des Windes bereits auf das angrenzende Waldgebiet unterhalb des Neubaugebietes in Heimbach ausgebreitet.







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